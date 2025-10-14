[사진 = 스타쉽엔터테인먼트]

가수 케이윌이 올 연말 단독 콘서트를 개최한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 13일 케이윌 공식 SNS를 통해 2025 케이윌 콘서트 '굿 럭(Good Luck)' 포스터를 게재하며 단독 공연 개최 소식을 알렸다.케이윌은 오는 12월 6일과 7일 양일간 서울 경희대학교 평화의전당에서 단독 콘서트 '굿 럭'을 연다. 팬클럽 선예매는 오는 27일 오후 8시부터 28일 오후 11시 59분까지 티켓링크에서 진행된다. 일반 예매는 오는 29일 오후 8시부터 티켓링크, 멜론티켓을 통해 예매 가능하다.케이윌은 지난해 2024 케이윌 콘서트 '올 더 웨이(All The Way)'와 2024 케이윌 앵콜 콘서트 '올 더 웨이 크리스마스 에디션'을 성료했다. 케이윌은 이번 '굿 럭'을 통해서도 형나잇(공식 팬클럽명)을 비롯해 남녀노소 전 세대의 관객을 아우르는 감동을 선사할 예정이다.특히 이번 콘서트는 경희대학교 평화의전당에서 열려 의미가 깊다. 2015년 12월 24일~26일 '2015 케대박 콘서트'로 해당 무대에 올랐던 케이윌이 단독 콘서트로 약 10년 만에 또 한 번 같은 무대에 오르게 된 것이다. 2025 케이윌 콘서트 '굿 럭'과 관련된 자세한 사항은 케이윌 공식 팬카페를 통해 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr