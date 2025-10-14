사진=텐아시아DB

배우 이재욱이 아시아 팬미팅 투어로 서울 팬들을 만난다.이재욱은 오는 12월 13일 광운대 동해문화예술관에서 '2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro‘log’ IN SEOUL'(2025 이재욱 아시아 팬미팅 투어 프로‘로그’ 인 서울)을 개최한다.지난 6월 일본 도쿄에서 아시아 팬미팅 투어의 포문을 열었던 이재욱은 지난 12일 대만 타이베이에서 팬미팅을 진행하며 뜨거운 열기를 이어갔다. 다음 달 23일 태국에 이어 12월 13일 서울 팬미팅을 확정, 팬들과 또 한 번 특별한 추억을 쌓을 예정이다.앞선 팬미팅에서 이재욱은 풍성한 세트리스트로 다채로운 무대를 선보였으며 다양한 소통 코너를 마련해 각별한 팬사랑을 드러냈다. 매 공연 진심을 다해 팬들을 마주하고 있는 이재욱이 서울 팬미팅에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 기대가 쏠린다.올해 이재욱은 넷플릭스 시리즈 '탄금'과 tvN 예능 '언니네 산지직송2'에 출연해 시청자들을 만났다. 그뿐만 아니라 다음 달 1일 첫 방송되는 KBS2 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'에서 천재 건축가 백도하와 그의 쌍둥이 형 백도영 역을 맡아 데뷔 첫 1인 2역 연기에 도전한다.'2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro‘log’ IN SEOUL' 티켓은 오는 23일 오후 8시 멜론티켓을 통해 오픈된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr