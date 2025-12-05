블랙핑크 제니/ 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 제니가 첫 정규 앨범 'Ruby'(루비)로 K팝 기록을 다시 썼다.지난 3일 현지시간 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤은 공식 홈페이지에 'The 100 Best Albums of 2025'를 발표했다. 제니의 첫 솔로 정규 앨범 'Ruby'는 29위에 올랐다. 올해 선정된 K팝 아티스트 중 가장 높은 순위다.롤링스톤은 "'Ruby'는 2000년대와 2010년대 R&B풍 팝의 아이디어에 의존하면서도 이를 현대적으로 해석한다. 제니는 달콤한 팝 R&B의 중심을 장악하는 능력을 보여준다"라고 평가했다.제니는 포브스코리아 선정 '2025년 올해의 한국 아이돌' 1위에도 이름을 올렸다. 글로벌 영향력을 다시 입증한 셈이다.제니는 스포티파이 '2025 결산' 캠페인에도 국내 아티스트 중 유일하게 참여했다. 스포티파이가 발표한 'Best Pop Albums of 2025' 차트에는 K팝 솔로 아티스트 중 유일하게 'Ruby'가 올랐다. 타이틀곡 'like JENNIE'는 '2025년 가장 많이 스트리밍된 곡' 43위를 기록했다. 올해 발표된 K팝 여성 아티스트 곡 중 가장 높은 순위다.애플뮤직 연말 결산 '2025년 톱 100 : 글로벌'에서도 'like JENNIE'는 62위에 자리했다. K팝 솔로 아티스트 최초의 차트 진입이다.정규 1집 'Ruby'에는 타이틀곡 'like JENNIE'를 포함해 15곡이 수록됐다. 제니는 앨범 프로듀싱에 직접 참여해 자신의 음악적 정체성을 담았다. 다양한 장르를 바탕으로 솔로 아티스트로서의 역량을 보여줬고 새로운 기록을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr