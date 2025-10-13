사진=텐아시아DB

변요한이 '중간계'로 AI 활용 장편 영화 작업에 참여한 소감을 밝혔다.13일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '중간계'의 언론시사회가 열렸다. 강윤성 감독과 배우 변요한, 김강우, 방효린, 임형준이 참석했다.'중간계'는 이승과 저승 사이 중간계에 갇힌 사람들과 그 영혼을 소멸시키려는 저승사자들간의 추격전을 그린다.변요한은 국정원 국제범죄정보센터 소속 이장원 역을 맡았다. 그는 "국내 최초 AI 활용 장편 영화라 설렘과 긴장감이 공존한다"고 인사했다. AI 영화 작업에 대해서는 "각자 사연 있는 사람들의 호흡, 관계는 저희가 인간으로서 가져가면서 크리처들과의 호흡은 흥미롭게 촬영했다. 다른 영화와 딱히 차이는 없었는데, 더 적은 회차로 더 안전하게 촬영을 끝낼 수 있었다"고 말했다.변요한은 "제가 했던 영화 시사회 중 가장 진지한 과학 청문회 같다. 저 또한 실험을 끝내고 증명받는 순간 같다"며 웃음을 자아냈다. 이어 "저도 이 영화를 촬영하면서 'AI가 영화 산업에 있어서 어떻게 활용되고 어떤 선까지 넘어올 수 있으며 어디까지 인식할 수 있는가' 등 여러 생각을 했다"고 털어놨다. 그러면서도 "인간의 상상력과 창작력이 없으면 AI는 존재할 수 없다는 생각이 든다. 크리처물 같은 경우 AI를 활용할 수 있을 것이다. 요즘 영화 산업은 시간과 자본 싸움이라고 생각하는데, 그런 부분에서 더 효율적이라고 체감했다"며 "오늘 청문회 와주셔서 감사하다"고 전해 웃음을 안겼다.'중간계'는 오는 15일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr