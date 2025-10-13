사진제공=티빙(TVING)

티빙 오리지널 '환승연애4'가 역대급 흥행을 이어가고 있다.'환승연애4'는 공개 10일 기준, 시즌 1대비 530%, 시즌 2대 대비 149%, 시즌 3대비 74% 높은 유료가입기여자수를 기록하며 전 시즌을 넘어서는 폭발적인 성장세를 보였다.이번 성과는 단 4회 공개라는 짧은 시간 안에 달성한 결과로 '환승연애4'가 하나의 장르로 자리매김했음을 입증했다. 특히 이번에는 1회와 3회를 라이브로 무료 선공개해 시청자 유입을 확대했고 빠른 전개와 예측 불가한 서사 전개로 전 시즌보다 더욱 빠른 흥행세를 탔다.커뮤니티와 SNS에서는 "이번 연휴 내내 환연 앓이 했다", "레전드 시즌 될 것 같다", "젠가 게임 장면에서 도파민 폭발했다", "빨리 X 정체 다 공개됐으면 좋겠다. 궁금해 미치겠다", "재회도 응원하고 싶고 환승도 응원하고 싶은데 어떡하냐" 등의 반응이 이어지고 있다.지난 8일 공개된 '환승연애4' 3, 4화에서는 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 성호, 명재현과 함께 남녀 입주자들의 핑크빛 무드를 지켜봤다. 특히 첫 번째 X 커플의 연애 서사가 공개된 데 이어 새로운 여성 입주자까지 등장하면서 도파민 지수는 최고조에 달했다. 그 결과 '환승연애4'는 2주 연속 주간유료가입기여자수 1위를 기록했다.여성 입주자들의 지목으로 시작된 첫 데이트는 환승 하우스를 묘한 긴장감과 설렘으로 물들였다. 여성 입주자들은 호감을 느낀 상대방에게 적극적으로 다가가며 플러팅 공세에 나서는가 하면 진심 어린 대화로 관계의 온도를 높였다. 데이트 이후에는 서로를 더 알아가기 위한 젠가 게임을 펼치며 설렘을 자아냈다.다음 날 이어진 자유 데이트를 기점으로 관계의 판도가 크게 흔들렸다. 또 새로운 여성 입주자가 들어오면서 환승 하우스의 분위기가 순식간에 바뀌었다. 격변하는 상황 속에서 누군가는 이전과 달라진 X의 태도에 혼란을 느끼며 알 수 없는 감정에 빠졌고 청춘남녀들의 관계는 더욱 복잡하게 얽히기 시작했다.'환승연애4' 5화는 오는 15일 오후 6시부터 티빙에서 라이브 스트리밍을 통해 무료로 선공개된다. 5화 VOD는 오후 8시부터 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr