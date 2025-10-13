사진=윤현숙 SNS

사진제공=MBN

가수 겸 배우 윤현숙이 '바디인사이트'에서 당뇨병 투병 사실을 고백한다.13일 방송되는 MBN 예능 '바디인사이트'에는 1993년 혼성그룹 잼의 홍일점 멤버 윤현숙이 출연해 한때 건강 위기설로 걱정을 모았던 이후의 근황을 공개한다.최근 1형 당뇨 투병 사실을 고백한 그는 "(의사 선생님이) 당장 죽어도 이상하지 않은 몸인데 걸어 들어온 사람은 처음이라더라"고 말문을 열어 모두를 놀라게 한다. 이어 윤현숙은 "세상이 야속하게 느껴졌다. 당뇨는 고약한 인생 친구"라며 "투병을 계기로 생활 습관을 돌아보게 됐다"고 말한다.그녀의 일상을 지켜본 서울대학교 강재승 교수는 "혈당 관리에는 온 힘을 쏟지만 염증 관리에는 소홀하다"고 지적하며 "혈당은 퍼즐의 한 조각일 뿐 우리 몸을 잠식하는 진짜 적은 만성 염증이다"라고 경고한다. 이어 AI 의사 닥터 M이 윤현숙의 20년 뒤를 예측해 모두를 충격에 빠뜨린다.'바디인사이트'는 AI 의료 기술이 집약된 AI 의사 닥터 M이 주인공의 몸속 신호를 정밀하게 분석한 뒤 겉으로 드러나지 않는 건강 위험을 짚어내 몸에 숨겨진 이야기와 다가올 미래를 풀어내는 차세대 건강 프로젝트다.스타들의 건강 상태를 진단하는 '바디인사이트'는 이날 오후 8시 10분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr