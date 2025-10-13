엔믹스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

엔믹스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

엔믹스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

엔믹스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

'육각형 걸그룹' 엔믹스(NMIXX)가 정규 1집으로 활약세를 넓힌다.엔믹스는 13일 첫 정규 앨범 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)을 발매한다. 지난 3월 전작이자 미니 4집 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드) 이후 약 7개월 만에 컴백을 맞이하고 한층 업그레이드된 실력과 매력으로 K팝 팬심을 뜨겁게 달군다.신보는 'FIELD'(필드)라 불리는 현실 세계에 머무르게 된 이야기를 다룬 'Fe3O4' 시리즈가 종결되고 새 챕터를 여는 작품이다. 믹스토피아(MIXXTOPIA)를 향한 항해 중 'Blue Valentine Stage'에서 일어나는 감정을 다뤘다. 프롤로그 필름, 콘셉트 포토, 웹툰 등 각종 콘텐츠를 통해 사랑하는 이들과의 피할 수 없는 갈등과 사랑의 양가감정을 시각화하고 몰입도를 끌어올린다.타이틀곡 'Blue Valentine'은 서로의 감정이 충돌한 지점, 차가운 마음에 불을 피워내겠다는 바람을 노래하는 곡이다. 멜랑콜리한 신스 사운드, 기타 리프가 특징이고 속도감이 다른 붐뱁 리듬이 교차돼 입체감을 더했다. 신곡 뮤직비디오에서도 몽환적 영상미와 드라마틱한 장면들이 담겨 듣는 재미를 높일 예정이다.정규 1집에는 타이틀곡 'Blue Valentine'을 필두로 'SPINNIN' ON IT'(스피닌 온 잇), 'Phoenix'(피닉스), 'Reality Hurts'(리얼리티 허츠), 'RICO'(리코), 'Game Face'(게임 페이스), 'PODIUM'(포디움), 'Crush On You'(크러시 온 유), 'ADORE U'(어도어 유), 'Shape of Love'(셰이프 오브 러브), 'O.O Part 1 (Baila)'(오오 파트 1 (바일라)), 'O.O Part 2 (Superhero)'(오오 파트 2 (슈퍼히어로))까지 총 12곡이 수록됐다.특히 11번, 12번 트랙은 두 가지 이상 장르를 한 곡에 융합해 여러 매력을 동시에 느낄 수 있는 'MIXX POP'(믹스 팝) 장르의 시초가 된 엔믹스 데뷔곡 'O.O'의 장르별 파트를 두 곡으로 각각 풀어낸 음원이다. 오랜 기간 정식 발매를 기다려 온 팬들의 염원을 해소시키는 특별한 선물이 될 전망이다. 또 해원이 'PODIUM'과 'Crush On You', 릴리가 'Reality Hurts' 작사에 직접 참여해 감성을 표현한 만큼 '육각형 걸그룹'의 음악성을 만날 수 있다.릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진은 이날 오후 6시 컴백에 앞서 오후 4시 40분 카운트다운 라이브를 진행하고 팬들과 첫 번째 정규 앨범 'Blue Valentine' 발매를 기념한다. 오는 11월 29~30일에는 그룹 이름을 내건 첫 단독 콘서트를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr