배우 추영우가 신인상을 수상했다.추영우는 지난 11일 경상남도 진주시 경남문화예술회관에서 진행된 '16회 코리아드라마어워즈'에서 JTBC '옥씨부인전'과 tvN '견우와 선녀'로 신인상을 수상했다. 앞서 JTBC '옥씨부인전'은 닐슨코리아 전국 가구 기준 최고 시청률 13.6%를 기록, tvN '견우와 선녀'는 닐슨코리아 전국 가구 기준 최고 시청률 4.9%를 기록했다.'코리아드라마어워즈'는 '2025 코리아 드라마 페스티벌(2025 KOREA DRAMA FESTIVAL)'의 메인 행사로, 한 해 동안 국내에서 방영된 92편(플렉스온에서 원천 데이터 제공)의 드라마 작품과 배우, 제작진을 대상으로 한 시상식이다.신인상을 거머쥔 추영우는 "제가 애정하는 두 작품인 '옥씨부인전'과 '견우와 선녀'로 이렇게 뜻깊은 상을 받게 돼 정말 행복하다. 승휘와 윤겸, 그리고 견우와 봉수에 많은 사랑과 응원 보내주신 분들께 감사드린다. 앞으로 더 열심히 해서 좋은 연기, 좋은 작품으로 보답할 수 있는 멋진 배우가 되도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.추영우는 올해 JTBC '옥씨부인전'부터 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터', '광장', tvN '견우와 선녀'까지 잇단 작품을 모두 흥행시키며 대중성과 화제성을 모두 갖춘 대세 배우로 우뚝 섰다.특히, 추영우는 '옥씨부인전'과 '견우와 선녀'에서 1인 2역을 맡아 폭넓은 연기 스펙트럼을 재차 입증했다. 끊임없이 연기 도전에 나서며 다양한 얼굴을 보여주고 있는 추영우의 추후 행보에 이목이 쏠린다.한편, 추영우는 최근 서울과 방콕에서 단독 팬미팅 '2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo?''를 성황리에 개최했다. 추영우는 이후 타이베이, 오사카, 도쿄 등 아시아 주요 도시 팬들과도 만남을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr