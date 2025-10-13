아시아모델페스티벌, 20주년 맞아 강원 하이원리조트서 개최...아시아 25개국 모델·디자이너·인플루언서 참여[TEN포토]

아시아모델페스티벌(Asia Model Festival, AMF)이 20주년을 맞아 오는 25~31일 강원 하이원리조트에서 개최된다.2006년 출범 이후 20년간 260여 회의 해외행사와 20회의 본행사를 이어온 AMF는 올해 아시아 25개국의 모델, 디자이너, 인플루언서, 왕홍(網紅) 등이 참가한다.주요 프로그램은 ▲아시아 시니어 모델 오픈오디션 & 컴피티션(25일) ▲아시아오픈컬렉션(26~27일) ▲페이스 오브 아시아(28일) ▲아시아 뷰티 어워즈(29일) ▲아시아모델어워즈(30일) 등이다.시니어 모델오디션에는 아시아 10개국 50여 명이 참가하며, ‘페이스 오브 아시아’ 본선에는 각국 대표모델 60여 명이 경합한다. 올해 처음으로 ‘페이스 오브 아시아 키즈&주니어’ 부문도 신설됐다. ‘아시아오픈컬렉션’은 아시아 대표 디자이너·브랜드가 총집결하는 글로벌 패션쇼로, 아시아 패션 생태계의 교류와 협업을 촉진하는 핵심 프로그램으로 진행된다. ‘아시아 뷰티 어워즈’에서는 K-뷰티 및 패션 분야의 혁신 인물과 업계 공로자에게 시상이 이뤄진다.하이라이트인 ‘아시아모델어워즈’는 아시아 톱모델, K-POP 아티스트, 배우, 예능인이 함께하는 대중문화예술 시상식으로, 패션과 문화예술의 경계를 허문 융합형 무대로 펼쳐진다.이번 행사는 (사)아시아모델페스티벌조직위원회(AMFOC, 회장 양의식)와 한국국제문화교류진흥원(KOFICE, 원장 박창식)이 공동주최하고, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규)가 주관·후원한다.사진제공: 아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr