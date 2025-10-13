사진=안보현 SNS

배우 안보현이 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)의 결혼식장에서 민폐 하객으로 등장했다.안보현은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "행복하자 꽉"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진과 하나의 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 안보현이 곽준빈의 결혼식장에 하객으로 참석한 모습. 특히 안보현은 곽준빈과 사진을 남기는 과정에서 우월한 키와 작은 얼굴의 놀라운 비율을 보여줘 14kg을 감량한 곽준빈에게 의문의 1패를 남겨 눈길을 끌었다.안보현은 같은날 자신이 출연했던 드라마 '재벌X형사'의 감독 결혼식에 사회를 맡은 후 곽준빈의 결혼식에 참석했다.앞서 곽준빈은 지난 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다.신부는 곽준빈보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽준빈은 당초 내년 결혼을 계획했으나 신부의 임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr