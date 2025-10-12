사진 = tvN '태풍상사' 캡처

이준호가 나이트클럽에서 난투극을 벌인 바람에 경찰서에 가게됐다.지난 11일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된 '태풍상사'(연출 이나정, 김동휘/ 극본 장현)1회에서는 나이트클럽에서 몸싸움을 겪은 강태풍(이준호 분)이 경찰서에 끌려간 모습이 그려졌다.이날 방송에서 강태풍이 또다시 사고를 치며 경찰서로 끌려가 강진영(성동일 분)과 정면으로 부딪쳤다.나이트클럽에서 열린 밤, 이준호(진현빈 분)가 댄스를 선보이며 분위기를 장악했다. 그 열기 속에서 강태풍의 삐삐에는 고백 메시지가 쏟아졌지만 정작 강태풍은 실수로 다른 룸에 잘못 들어가는 바람에 뜻밖의 사건에 휘말렸다. 그곳엔 평소 자신을 못마땅하게 여기던 표현준(무진성 분)이 있었고 두 사람은 거친 말싸움 끝에 주먹을 주고받았다.강태풍은 새로 산 옷에 피가 떨어지자 "내 아르마니조르지아"라며 분노를 터뜨렸고 싸움은 결국 경찰 출동으로 이어졌다. 강태풍과 친구 왕남모(김민석 분)는 영업방해 및 재물손괴 혐의로 경찰서로 연행됐다.잠시 뒤 경찰서에 도착한 강진영은 싸늘한 눈빛으로 아들을 바라봤다. 분노한 강진영은 "죄를 지었으면 당연히 벌을 받아야 한다"며 "당사자들이 직접 해결해야지"라는 말로 시작된 질책은 점점 거세졌다. 반면 강태풍은 "내다 버린 자식 빨간 줄 하나 가봤자죠"라며 냉소적으로 받아쳤다.표현준의 부친이자 해운사 대표인 표박호(김상호 분)가 들어서자 상황은 더욱 긴장됐다. 강진영은 "표 대표님, 저 자식들 이렇게 쉽게 합의 봐주시면 절대 정신 못 차린다"며 "스스로 해결하게 두십시라 지난번 말씀드린 돈은 신경 안 쓰셔도 된다"고 몸을 낮췄다. 이에 표박호는 "고양이가 쥐 걱정하는 거냐"며 "무슨 말인지 알겠네"라고 말한 뒤 자리를 떠났다.분위기는 점점 얼어붙었다. 강진영은 "쓰레기 같은 놈. 부모를 경찰서에 불러냈으면 최소한 죄송하다고는 해야 하지 않냐 그러고도 네가 제정신이냐 너 같은 놈을 자식으로 둔 내가 한심하다"라며 분노를 쏟아냈다. 이에 강태풍은 "1절 끝났냐"며 "끝났으면 만 원만 줘라 늦었다"고 받아쳤고 강진영은 참지 못하고 강태풍의 머리를 세게 내리쳤다.이 장면을 지켜보던 정정미(김지영 분)는 상처 난 아들의 얼굴을 부여잡고 눈시울을 붉혔지만 강진영은 단 한 번도 시선을 돌리지 않은 채 경찰서를 나섰다. 강태풍은 굳은 표정으로 자리를 떠나며 차가운 긴장감을 남겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr