사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 가을 여신 미모를 뽐냈다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "가을시작"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 권은비는 회색빛 니트 오프숄더 톱에 가죽 미니스커트를 매치해 세련된 분위기를 완성했다. 단정하게 묶은 포니테일 헤어와 은은한 메이크업이 조화를 이루며 도시적인 매력을 한층 끌어올렸다.또 다른 컷에서는 무대 위에서 체크 프릴 원피스를 입고 역동적인 퍼포먼스를 선보이며 우아하면서도 강렬한 존재감을 발산했다. 이어진 사진에서는 블루와 화이트 배색의 치어리더 의상으로 발랄한 에너지를 보여줬고, 마지막 컷에서는 브라운 톤의 오프숄더 니트와 스커트를 착용해 부드럽고 성숙한 가을 감성을 완성했다.팬들은 "아 진짜 예쁘다", "늘 응원합니다", "가을 여신이다", "화이팅", "세상에서 제일 예뻐", "피부 완전 좋아요" 등의 반응을 보였다.한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr