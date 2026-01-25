사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤시윤 어머니가 뒤늦게 중학교를 졸업했다.25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 윤시윤이 엄마의 중학교 졸업식 현장을 찾았다.이날 윤시윤은 44년 만에 중학교 졸업을 하게 된 엄마를 축하하기 위해 방송통신중학교를 찾았다. 윤시윤 모친은 과거 힘들었던 형편으로 인해 불과 3개월을 앞두고 중학교 졸업을 포기해야만 했다고. 신동엽은 "저번 방송을 보고 윤시윤 팬이 됐다. 어머니가 정말 멋지더라"고 말했다.학교에서 윤시윤이 아들이라고 밝히지 않았다는 어머니는 "특별히 말을 안 했다. 아들이 연예인이다 보니까 마음에 걸렸다. 나 자신만 생각하면 상관없는데, 보통 다른 부모들은 나오면 스펙 같은 게 나오잖냐. 중학교도 졸업 못 한 부모를 보면 우리 아들을 뭐로 볼까 걱정됐다. 나 자신은 마우렇지 않았다"고 털어놨다."결혼 언제 할 거냐"는 어머니 친구 질문에 윤시윤은 "결혼은 저도 서둘러 하고 싶다"고 털어놨다. 윤시윤 모친은 아들보다 10살 연상에 51살에 손주 본 동급생을 지목하며 "네 누나다. 근데 손주가 있다"면서 "너 손주 생기면 봐주려고, 베이비시터 자격증도 따놨다"고 고백했다.윤시윤은 "왜 공부를 몰래 하냐. 베이비시터 자격증이 있냐"며 당황했고, 어머니는 "언제 어떻게 쓰일지 모르니까 뭐든 공부해 둔다"고 이야기했다.윤시윤은 "엄마가 공부를 얼마나 못 했을지 궁금하다. 졸업자 명단 적힌 순서가 성적순인가 싶다"며 가장 마지막에 있는 어머니 이름에 의문을 드러냈다. 신동엽은 "허 씨잖냐"며 폭소했다.어머니 동급생들은 "엄마는 상위 1%"라고 강조했다. 어머니 성적표에는 국어, 도덕, 영어 100점으로 감탄을 자아냈다. 윤시윤은 어머니와 동급생 졸업 사진을 직접 찍어 앨범을 제작하며 특별한 추억을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr