블랙핑크 제니가 자연스러운 매력을 발산했다.최근 제니는 자신의 인스타그램에 "au revoir"라는 멘트와 여러장의 사진을 올렸다.사진 속 제니는 그레이 니트에 블랙 스커트를 매치해 미니멀하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 매장 내부의 감각적인 소품과 빈티지 인테리어가 어우러져 아티스틱한 무드를 자아냈고 제니의 잔잔한 표정이 한층 더 분위기를 돋웠다.또 다른 컷에서는 그레이 니트에 비니를 착용하고 자연스러운 표정으로 서 있는 모습이 담겼다. 화려한 조명 없이도 투명한 피부와 완벽한 이목구비가 돋보이며, 꾸밈없는 내추럴한 미모가 빛을 발했다.팬들은 댓글로 "언니 예뻐요" "늘 응원합니다" "귀여워" "화이팅" "나의 달 제니" "너무 예뻐요" "역시 제니는 제니" "화보인가" "심플한데 너무 예뻐요" "자연스러움이 이렇게 세련될 수 있나" "세상 청순하다" "감성 그 자체"라며 뜨거운 반응을 보였다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 제니는 인스타그램에 게시물 하나 올릴 때 마다 최대 51만 1000달러 우리 돈으로 약 6억 8500만원을 번다고 추산됐다.제니가 소속된 블랙핑크는 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등에서 월드투어 공연을 진행한다. 최근에는 YG 양현석 총괄 프로듀서가 블랙핑크의 11월 새 앨범 발매 계획을 밝혀 기대를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr