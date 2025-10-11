사진 = 이효리 인스타그램
가수 이효리가 소탈한 매력을 뽐냈다.

이효리는 최근 자신의 인스타그램에

사진 속 이효리는 "연휴 잘 보내셨나요~^^ 강아지 티셔츠. 많은 사랑 감사합니다 ^^"라며 "이번에 고양이예요. 우리를 집으로 데려다주는 커다란 고양이 전액 유기동물을 위해 쓰여집니다 많 관 부"이라는 글과 함께 근황 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 이효리는 회색 고양이 프린트 티셔츠와 노란 트레이닝 팬츠를 입고 편안하게 셀카를 찍고 있다. 내추럴한 민낯에도 청순한 미소가 돋보였고 핸드폰 케이스의 데이지 장식이 귀여운 포인트를 더했다. 또 다른 사진에서는 같은 티셔츠에 짙은 초록색 팬츠, 버건디 운동화를 매치해 캐주얼한 스타일을 완성했다. 따뜻한 분위기의 카페 앞에서 여유롭게 앉은 모습은 평소의 소탈하고 진정성 있는 매력을 그대로 드러냈다.
이번 티셔츠는 이효리가 직접 기획한 유기동물 후원 프로젝트의 일환으로 판매 수익금 전액이 보호소 및 구조 동물 지원에 사용된다. 팬들은 "언니 선행은 정말 아름다워요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "언니같은 실천가가 대한민국의 동물복지를 바꿔나가는데 너무 큰 영향력을 주십니다" "존경합니다" 등의 반응을 남기며 뜨거운 호응을 보였다.

한편 1979년생으로 46세인 이효리는 최근 서울 서대문구 연희로에 요가원을 오픈 한 것으로 알려졌다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼한 후 제주도에서 11년간 생활하다 지난해 하반기 서울 평창동으로 이사했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

