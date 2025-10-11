사진 = KBS2TV '은수좋은날'

이영애가 조연희를 협박범으로 의심하기 시작한다.11일 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'(연출 송현욱 / 극본 전영신) 7회에서는 강은수(이영애 분)가 학부모 모임을 앞두고 폭로를 예고한 양미연(조연희 분)을 직접 찾아간다.11일 방송에 앞서 공개된 스틸에는 강은수와 양미연의 일촉즉발 만남이 담겨 있다. 앞서 강은수의 마트를 찾아간 양미연은 의미심장한 한마디와 함께 내일을 기대하라며 폭로를 예고한다. 팬텀 조직원의 죽음 이후 정체불명의 목격자로부터 협박을 받아온 강은수는 이미 한계에 다다른 상황이었다. 그런 가운데 모든 비밀을 알고 있는 듯한 양미연의 태도는 강은수의 의심을 확신으로 바꾸며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 과연 양미연이 어떤 폭로를 준비하고 있을지, 그리고 그녀가 은수의 예상대로 정말 협박범일지 관심이 집중된다.한편 광남경찰서 마약수사팀의 장태구(박용우 분)는 팬텀 보스를 비롯한 일당을 검거하며 사건을 종결짓는다. 그러나 장태구는 막내 형사 경도(권지우 분)가 약 가방의 행방에 지나치게 집착하기 시작하자 그를 수상하게 여기기 시작한다. 장태구는 박 형사(황재열 분)에게 경도를 예의주시하라 지시하며 새로운 의심의 불씨를 지핀다. 서서히 내부의 균열이 드러나기 시작한 경찰 라인 속 장태구의 직감이 어떤 파장을 불러올지 궁금증을 높인다.또한 공개된 또 다른 스틸에는 경도와 팬텀 보스 규만(양현준 분)이 구치소 면회실에서 마주한 장면이 포착됐다. 팬텀 보스를 찾아간 경도의 목적이 무엇인지, 그리고 이들의 만남이 약 가방 실종 사건의 실마리를 풀 수 있을지 시청자들의 추리를 자극한다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날' 7회는 11일 밤 9시 20분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr