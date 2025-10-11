[종합] '건물주' 구성환, 난치성 질환 고백했다…"상태 좋지 않아, 고치기 쉽지 않다고" ('나혼산')

사진=텐아시아DB

배우 구성환이 난치성 질환인 백반증 치료를 위해 병원을 찾았다.지난 10일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 최근 아버지에게 건물을 증여받았다고 알려지며 화제를 모았던 구성환의 일상이 담겼다.이날 구성환이 백반증 치료를 위해 병원을 찾았다. 그동안 백반증으로 선크림을 얼굴이 하얗게 될 때까지 많이 발랐던 구성환. 그는 백반증 부위가 점점 넓어지고 있다며 "방송에서 볼때는 메이크업으로 가리니까 사람들이 잘 모른다. 눈썹, 코, 입 주변에 점점 늘어나고 있다. 백반증 부위 털은 다 하얗게 된다"라고 털어놨다.실제로 구성환의 눈썹은 탈색이 돼서 하얗게 변한 상태였다. 구성환은 "5월에 검사를 받았는데 상태가 좋지 않았다"며 "신경도 많이 쓰이고 호전될 수가 있을까 해서 쉬는 날 잡고 왔다"고 밝혔다.백반증 진단 결과 5월에 비해 색소 부분은 개선됐지만 백반증 부위는 넓어져 있었다. 구성환은 "3개월 사이에 살도 많이 찌고 그만큼 부위도 번졌다"고 속상해했다. 또 구성환이 "백반증 분위가 건조해진다"고 하자 의사는 "면역 반응 때문에 색소 세포가 파괴돼서 하얗게 된다. 피부가 안 좋아질 수밖에 없다"고 설명했다.의사는 “백반증은 난치성 질환이라 낫게 해드릴 수 없다. 꾸준히 치료를 받아야 한다. 자외선 차단제도 잘 바르고 잘 지워야 한다”고 강조했다.이후 치료에 나선 구성환은 마취를 했음에도 고주파 치료에 고통스러워하는 모습을 보였다. 구성환은 "불치병이라고 하긴 그렇지만, 고치기는 쉽지 않다고 생각한다. 좋은 마음먹으려 생각하고 있다"고 밝혔다.피부과에서 나온 구성환은 이태원을 찾았다. 햄버거집을 방문해 3개를 폭풍 흡입한 구성환은 "다이어트 기간이니까 70%만 먹은 거다”라며 “감자튀김은 안 먹었다. 이 정도 식단만 해도 3주 뒤면 10kg 빠져있다”라고 해 웃음을 자아냈다.이후 옷 가게를 방문한 구성환은 현재 몸무게가 112kg 나간다며 "전현무와의 체육대회까지 95kg를 만드는 게 목표"라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr