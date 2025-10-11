TV텐 바로가기
그룹 엔싸인 카즈타가 해외 일정 참석 차 11일 오전 인천국제공항을 통해 일본으로 출국했다.
엔싸인 카즈타, 모닝 힐링 비주얼 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

