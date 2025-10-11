홈 연예가화제 엔싸인 카즈타, 모닝 힐링 비주얼 [TV10] 입력 2025.10.11 08:36 수정 2025.10.11 08:36 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 엔싸인 카즈타가 해외 일정 참석 차 11일 오전 인천국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [종합] 이찬원, 미담 또 터졌다…모교 후배 위해 용돈 쾌척+250인분 식사 대접 ('편스토랑') [종합] 라이즈 막내 앤톤, 이렇게 어른스럽다니…"원빈 형 대신 내가 해줄게" ('보스 라이즈') [종합] 첫 방송부터 터졌다…시청률 최고 7.0%, 송중기 꺾은 최우식♥정소민 청혼 엔딩 ('우주메리미') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT