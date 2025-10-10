사진=유튜브 채널 '고은언니 한고은'

사진=유튜브 채널 '고은언니 한고은'

사진=유튜브 채널 '고은언니 한고은'

사진=유튜브 채널 '고은언니 한고은'

한의사 한창이 병원 양도와 관련된 루머에 직접 입을 열었다.지난 9일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '장영란 부부 기절초풍한 한고은표 집밥 풀코스 레시피?! 유튜브 축하 방문★'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송인 장영란은 남편 한창과 함께 출연해 근황을 전했다.영상에서 장영란은 한고은의 남편 신영수에게 "형부는 자기 입으로 백수라고 말해도 괜찮냐"고 물었다. 신영수는 "처음에는 안 괜찮았다. 지금도 솔직히 조금 있다"고 답했다. 장영란은 "우리 남편도 처음엔 스트레스를 많이 받았다"고 털어놨다.장영란은 "형부도 능력 있는 분이시지 않나. 남편도 자격증이 있으니까 내일이라도 열면 된다"고 말했다. 이에 신영수는 "그렇다. 한창은 언제든 다시 시작할 수 있다. 자격증이 사라진 게 아니니까. 회사원은 시간이 지날수록 자격증 개념이 줄어든다"고 말했다. 이어 "스카우트 제의가 있었다는 건 소문일 뿐이다. 그런 제안은 없었다"고 전했다.장영란은 "남편이 병원을 운영할 때 가족이 더 중요하다고 생각했던 것 같다"고 말했다. 이어 "그 시절엔 사업이 힘들어져서 자주 다퉜지만, 병원을 정리한 뒤로는 싸울 일이 거의 없다. 지금은 얼굴이 폈다"고 말했다. 이에 한창은 "처음으로 보톡스를 맞았다"고 말해 웃음을 자아냈다.그는 "백수라는 말은 괜찮지만, 병원을 판 이유에 대해 오해가 많았다"고 털어놨다. 이어 "적자에 시달리다가 억지로 판 게 아니다. 그런데 '망해서 팔았다', '실력이 없어서 접었을 거다'라는 댓글이 많더라. 그런 걸 보고 아내가 더 힘들어했다"고 말했다.한창은 "가장 큰 이유는 가족에게 피해가 가지 않게 하려는 마음이었다. 아내가 밖에서 일하는데 그걸 발목 잡고 싶지 않았다"고 했다. 이어 "아내가 열심히 사는 건 자랑스럽지만, '남편 먹여 살린다', '얼마나 힘들겠냐'는 반응이 있었다. 그런 말을 들으면 미안했다"고 털어놨다.또 "그런 감정들을 아이들과 함께 보내는 시간으로 승화시켰다. 같이 있는 시간이 누적되면서 그게 내 역할이자 공부가 됐다"고 덧붙였다.장영란은 "남편은 진료하는 걸 좋아한다. 조금 지나면 한의원을 작게라도 다시 열 것 같다. 지금은 안식년이니까 푹 쉬었으면 좋겠다. 7일 내내 일했으니까"라고 말했다.한창은 2019년 방송인 장영란과 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다. 그는 지난 2021년 400평 규모의 한방병원을 개원해 화제를 모았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr