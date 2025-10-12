/ 사진=텐아시아DB

그룹 세븐틴 도겸이 추석 연휴에 함께 여행 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 2일부터 지난 8일까지 '추석 연휴에 함께 여행 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 세븐틴 도겸이 차지했다. 도겸이 속한 세븐틴은 지난달 27일과 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG’을 개최했다. 이어 11일(현지시간) 미국 터코마의 터코마 돔을 시작으로 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.’를 개최할 예정이다. 공연은 16일~17일 로스앤젤레스 BMO 스타디움, 21일~22일 오스틴 무디 센터, 26일~27일 선라이즈 아메란트 뱅크 아레나, 29일~30일 워싱턴 D.C. 캐피털 원 아레나에서 이어진다.2위는 하성운이다. 하성운은 지난달 28일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025' 무대에 올랐다. 하성운은 오는 21일 밤 10시 첫 방송을 앞둔 Mnet ‘스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)’에 합류했다.3위는 아스트로 차은우가 이름을 올렸다. 지난 7월 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소했다. 훈련 기간 중 중대장 훈련병을 맡았으며, 수료식에서는 대표 훈련병으로 나서 화제를 모았다. 또한 차은우는 최근 국군의 날을 맞아 입대 전 촬영한 영상 편지와 직접 쓴 손 편지를 통해 오는 29일 개봉 예정인 영화 '퍼스트 라이드' 팀과 예비 관객들에게 메시지를 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '서늘한 가을, 같이 낙엽길 밟고 싶은 남자 가수는?', '서늘한 가을, 같이 낙엽길 밟고 싶은 여자 가수는?', '서늘한 가을, 같이 낙엽길 밟고 싶은 남자 트로트 가수는?', '서늘한 가을, 같이 낙엽길 밟고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr