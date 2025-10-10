'하트시그널4' 유이수가 근황을 알렸다.
최근 유이수는 자신의 계정에 "공기 속에 가을이 조금씩 스며드는 요즘 .. 🍂 다들 가족들과 따뜻한 시간 속에서, 마음이 쉬어가는 연휴가 되시길 바래요 💓"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 유이수는 명절 기간 동안 카페에 방문해 여러 인증샷을 남긴 모습.
앞서 유이수는 “‘학교폭력 가해자’, ‘과거 유흥업소 근무’라는 말도 안 되는 주장들은 사실이 아님을 명백히 말씀 드린다”며 “이와 관련한 계정은 현재 메타 측에서 명예훼손 및 허위사실 유포라는 범죄 연루 가능성이 있다고 판단해 삭제 조치했으며, 단순 신고만으로는 삭제되지 않는다는 점에서 외부 기관에서도 이 사안을 심각하게 보고 있다는 방증”이라고 설명했다. 그러면서 “이 사안을 바로잡기 위해 법무법인과 함께 형사 고소를 정식으로 진행 중이며, 과정에서 추가적으로 다수의 동창 증언도 이미 확보한 상태”라고 강조했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
