사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

사진=유튜브 '홍쓴TV'

'홍쓴TV' 홍현희가 둘째 임신을 고민했다.10일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '준범아 동생이 갖고싶어?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍현희 제이쓴 부부는 아들 준범이를 어린이집에 데려다주며 훈훈한 가족애를 드러냈다. 촬영 중 준범이는 "찍지 말라"며 촬영을 거부했고, 홍현희는 "요즘 못 찍게 한다"고 토로해 눈길을 끌었다.부부는 가임센터에 방문해 둘째 임신 가능성 검진 결과를 들었다. 올해 44세인 홍현희는 "요즘 주변에 둘째 갖는 분이 많아서, 2년 후쯤 (둘째) 생각이 들까봐 검사하러 왔다"고 밝혓다.첫 아이 준범이는 이제 36개월. 의사는 "정자는 날마다 만들어지지만, 난자는 갖고 태어난다"면서 둘째 여부는 난자의 퀄리티로 결정되며 엄마 나이가 중요하다고 설명했다.의사는 시험관 임신을 권유하며 " 난소나이검사(AMH) 결과는 0.54다. 수치 1이 난자 나이 40~42세로 채취할 수 있는 난자가 10개 정도 된다"고 이야기했다.검사 결과 홍현희는 난자 나이는 실제 나이보다 많은 45~46세, 예상 폐경 나이는 48세로 나왔다. 현재 상태에서 건강한 난자는 4%, 월평균 임신 확률도 4%, 건강하게 분만할 가능성은 1%라고.충격적인 결과에 홍현희는 "쓰지도 않았는데 왜죠?"라며 억울함을 토로했다. 이어 "약간 눈물이 나올 것 같다. 첫째는 자연임신을 해서 이런 검사를 아예 안 했다. 직접 이런 이야기를 들으니까 나이 들고 늙었다는 게 서러워진다"고 속내를 털어놨다.제이쓴은 "주변에서 '둘째 왜 안 낳냐'고 잔소리를 한다"고 토로했고, 홍현희는 "쌍둥이 생기면 어떡하나 걱정했는데, 배부른 소리였다"고 말했다.둘째 생각이 있다면 바로 하라는 의사의 권유에 홍현희는 제이쓴을 향해 "둘째 육아 가능하냐. 키우실 생각 있냐. 나는 아이 낳고 나가야 한다"고 솔직하게 밝혔다. 제이쓴은 "둘째 낳으면 내가 전업주부 해야 한다"면서도 "둘째 결정은 전적으로 홍현희의 선택"이라고 강조했다.둘째도 아들이길 바란다는 홍현희는 "내가 제일 잘 한 일이 준범이 낳은 거다. 그런데 지금도 잘해주지 못하는데 둘째한테도 잘 못 하면 어떡하지"라며 선택에 고민하는 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr