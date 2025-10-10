TXT 휴닝카이/ 사진=텐아시아 DB

그룹 투모로우바이투게더(TXT·투바투) 휴닝카이가 온라인상에서 제기된 열애설을 해명했다.휴닝카이는 10일 팬 소통 플랫폼을 통해 "모아(팬덤명)한테 너무 미안하기도 하고 왜 피해야 하는지 모르겠기에 그냥 얘기하겠다"라며 직접 해명에 나섰다.그는 "지인과 있었던 거고 그 상황에서 두고 갈 수 없어서 데려다주고 바로 숙소에 왔다. 연휴라 다 닫혀 있었고 남은 곳 간 거였다"고 밝혔다.이어 "데뷔 때부터 멤버들에게 피해 주는 게 싫기도 했고 완전 집돌이여서 아예 안 나가다가 오랜만에 지인을 보게 된 건데 그런 상황이 되니까 어떻게 해야 할지 계속 생각했다. 그래도 두고 갈 수는 없으니까 빠르게 데려다주고 숙소에 도착했다. 신경 쓰이게 하고 걱정하게 해서 미안하다"고 재차 설명했다.휴닝카이는 "거짓말하는 걸 싫어하는 성격이기도 하고 솔직하게 말하고 싶었다. 상황이 많은 오해를 불러일으킨 것 같은데 모아들 걱정할 일 전혀 없다. 일에 더 집중하고 모아에게 더 집중하고 싶은 마음이 크니까 앞으로 걱정 안 하게 더 열심히 하겠다"고 덧붙였다.앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 휴닝카이가 한 여성과 술집에서 나와 함께 이동하는 모습이 공개되며 열애 의혹이 불거졌다. 영상 속 휴닝카이는 만취 상태로 보이는 한 여성을 부축했다.휴닝카이는 지난 2019년 투모로우바이투게더 멤버로 데뷔했다. 최근 휴닝카이를 포함한 멤버 전원이 소속사 빅히트 뮤직과 재계약했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr