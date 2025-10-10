SNS

크리에이터 랄랄이 딸 서빈이와 단란한 시간을 보냈다.지난 9일 랄랄은 자신의 계정에 "딸래미 네일샵💅🏼 > 미용실 🔥"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 랄랄은 딸 서빈이와 함께 네일샵과 미용실에 방문한 모습. 딸을 바라보는 눈빛에서 꿀이 뚝뚝 떨어진다.앞서 지난 1일 랄랄은 한 예능에 나와 극심한 산후우울증을 앓았었다고 털어놨다.랄랄은 당시에 대해 "호르몬의 변화 이런 것을 몰랐다. 태어나서 처음으로 막 뼈가 시리고, 일을 한 번도 못 쉬어서 하혈하니까 '곧 죽는 건가' 하는 생각이 들었다"고 고백했다.이어 "내 마음대로 할 수 있는 게 단 하나도 없고 자유가 없으니까 하루하루가 너무 괴로웠다"고 토로했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr