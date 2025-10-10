10기 영식, 결국 터질게 터졌다…제작진에 속내 드러낸 백합 "기분 너무 안 좋아" ('지볶행')

사진제공=ENA, SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 10기 영식과 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’) 백합이 인도에서 온탕과 냉탕을 오가는 극한 기류에 휩싸인다.10일 오후 8시 40분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘지지고 볶는 여행’(이하 ‘지볶행’)에서는 인도의 ‘핑크 시티’ 자이푸르로 떠난 10기 영식과 백합의 여행 5일 차 모습이 공개된다.이날 새벽에 눈을 뜬 10기 영식은 백합에게 “오늘 자이푸르에서는 (관광 핫플을) 4개 정도 가면 될 것 같다”고 ‘여행 욕심’을 내비친다. 백합은 마지못해 고개를 끄덕이지만, 제작진 앞에서는 180도 다른 속내를 드러낸다. 그는 “저희가 그동안 갔던 곳이랑 지역만 다르지 다 똑같다. 사실 전 ‘맛있는 카페에 가자’, ‘다양한 음식을 먹어 보자’고 하고 싶은데 (10기 영식이) 싫어할 거 같다”고 토로한다.잠시 후 자이푸르로 향하는 택시를 탄 10기 영식은 잔뜩 들뜬 표정으로 ‘관광 핫플’인 아메르 팰리스를 비롯해 이날 갈 곳들을 설명한다. 그러나 백합은 침울해 보이는 표정을 짓고, 급기야 10기 영식이 “(뉴델리에) 자정쯤에 도착한다고 봐야 돼”라고 ‘강행군’ 일정을 예고하자 입을 꾹 닫아버린다.그러던 중 휴게소에 도착한 10기 영식은 “밥을 먹고 투어 하는 게 낫겠지?”라고 물어본 뒤, “(난) 초코 셰이크 먹으면 (점심 안 먹어도) 괜찮을 거 같아서”라고 슬쩍 ‘식사 스킵’을 제안한다. 그러자 백합은 강경하게 “난 먹고 가고 싶은데”라고 말한다. 그간 인도에서 양보만 해왔던 백합은 직후 제작진과의 인터뷰에서 “기분이 너무 안 좋다. 저는 (10기 영식님이) 이해가 안 됐다”며 불만을 쏟아낸다.다행히 백합은 얼마 후 ‘행복 MAX’ 미소를 되찾는다. 백합의 ‘광대 폭발 미소’에 10기 영식은 “여기서 4시간을 보내도 된다. 코끼리 안 봐도 된다”라고 인도 여행의 가장 큰 목적이었던 ‘코끼리 구경’마저 포기할 수 있다는 의사를 보인다. 이에 백합은 “여행 중 제일 신난 순간이었다”며 텐션을 폭발시키고, 10기 영식은 “한 명의 남자로서 뿌듯함도 느낄 수 있었다”고 흡족해한다. 모처럼 백합의 해맑은 웃음을 본 MC 이이경은 “(백합님의) 웃는 모습만 보고 싶다”며 이들을 응원한다. 두 사람이 인도 여행 5일 차에 냉탕과 온탕을 오간 이유가 무엇인지 궁금증이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr