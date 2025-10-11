사진=눈컴퍼니
사진=눈컴퍼니
1995년생 배우 김민하가 90년대 직장인으로 완벽하게 변신해 당찬 매력을 뽐냈다. 한편 지난달 진행된 ENA ‘금쪽같은 내 스타' 종영 인터뷰에서 엄정화는 주목하는 후배 배우로 김민하를 꼽으며 "김민하가 그렇게 좋다"고 애정을 내비쳤다.

10일 소속사 눈컴퍼니는 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'에서 당찬 경리 오미선으로 돌아오는 김민하의 포스터 촬영 현장 비하인드를 공개했다. 이 작품의 남자 주인공은 이준호가 캐스팅 됐으며, 두 사람은 극 중 핑크빛 호흡을 맞출 예정이다.
김민하는 1990년대 직장인과 100% 싱크로율을 자랑하며 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다. 그는 다양한 셔츠와 조끼를 매치한 스타일링으로 Y2K 직장인 룩을 완성했다. 다이어리를 든 채 자신감 넘치는 표정은 물론 또렷한 눈빛으로 응시하는 모습 등 열정과 책임감이 공존하는 직장인의 생생한 디테일을 그대로 담아내 기대를 더했다.
김민하는 '조명가게', '내가 죽기 일주일 전'을 비롯한 다양한 작품에서 캐릭터의 매력을 극대화 시키며 존재감을 견고히 했다. 특히 '파친코' 시즌 1, 2에서 젊은 시절 선자를 강렬하면서도 깊이 있게 표현해 내 제20회 서울드라마어워즈 국제경쟁부문 여자연기자상을 수상한 바, 그가 그려낼 '태풍상사' 속 오미선에 대한 궁금증이 높아지고 있다.

김민하가 출연하는 '태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨의 고군분투 성장기를 그린 작품으로, 오는 11일 밤 9시 10분 tvN에서 첫 방송된다.

