'한지민♥' 최정훈, 3살 연상과 입 맞춘다…유재석도 환호, "드디어 하는구나" ('놀뭐')

배우 한지민과 공개 열애 중인 최정훈(33)이 이이경(36)과 듀엣을 결성한다.11일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘80s 서울가요제 참가자들과 함께 추석 대잔치 겸 가요제 뒤풀이를 하는 유재석 PD와 하하, 주우재, 이이경 작가진의 모습이 공개된다.80년대 명절 특집 분위기를 재현한 추석 대잔치에서는 청팀과 백팀으로 나눠 노래 대결을 벌인다. 백팀 이이경과 최정훈(잔나비)은 남남 듀엣을 결성해 나선다. 유재석이 줄곧 ‘80년대 추천곡’으로 언급해온 노래를 준비해 기대감을 높인다.얼굴에 화색이 돈 유재석은 “이 곡을 드디어 하는구나”라고 함박미소를 지으며 반긴다. 특히 이 곡은 유재석이 최정훈에게도 추천했던 노래로, 추석 대잔치에서 유재석의 소원이 이뤄져 관심을 집중시킨다.공개된 사진 속에는 유재석을 필두로 단체 접신이 된 듯한 출연자들의 모습이 담겼다. 출연자들은 눈치를 보며 일어날 타이밍을 보다가 템포 전환에 무대 가운데로 뛰쳐나간다. 가장 선봉에 선 유재석은 손을 번쩍 들고 폴짝폴짝 뛰고 있고, 신난 모두가 무아지경 흥을 분출한다. 최정훈의 내재된 흥을 깨우고, 수줍음 많은 이준영과 최유리도 열광하게 만든 무대에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr