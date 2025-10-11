사진=텐아시아DB

사진제공=MBC '신인감독 김연경'

'필승 원더독스'와 프로팀 'IBK기업은행 알토스 배구단'의 치열했던 경기 결과가 공개된다. 김연경은 상대팀의 맹공에 한순간 미소를 잃는다.오는 12일 밤 9시 10분 방송되는 MBC '신인감독 김연경' 3회에서는 필승 원더독스와 프로 팀 IBK기업은행 알토스 배구단의 포기를 모르는 이들의 진심 가득한 경기가 펼쳐진다.앞서 '필승 원더독스'는 1세트를 내주며 위기에 몰렸지만, 2세트에 들어서 리드를 잡았다. 김연경 감독은 좋은 흐름을 이어가고자 열의를 불태운다. 그러나 상대 팀의 맹공에 분위기가 흔들리기 시작하고, 약속대로 진행되지 않는 경기에 김연경 감독은 미소를 잃고 만다.결국 김연경 감독은 특단의 조치를 꺼내 들며 팀 안정화에 나선다. 경기를 꿰뚫어 보는 김 감독의 날카로운 눈빛과 재빠른 피드백은 원더독스 선수들의 집중력을 높인다. "사정없이 공을 때려야 해"라는 김연경 감독의 말답게 원더독스가 공격력을 발휘할 수 있을지 궁금해진다.원더독스가 위기에 몰린 사이, 지난 방송을 통해 서브 왕으로 거듭난 문명화는 인상적인 활약을 펼친다. 몸을 사리지 않는 플레이에 원더독스 쪽으로 분위기가 넘어오기 시작하면서 현장에는 팽팽한 전운이 감돈다.여유롭던 IBK는 조직력이 살아난 원더독스의 공세로 순식간에 위기감에 휩싸인다. 한 점 한 점이 날 때마다 환호와 아쉬움 가득한 탄식이 코트를 뒤덮는다. 예측불허의 경기가 이어지면서 어느 팀이 승리를 차지할지 귀추가 주목된다.김연경 감독의 지도력과 선수들의 고군분투가 돋보이는 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 3회는 오는 12일 오후 9시 10분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr