파이브 장해영 사망 소식 알렸다…향년 44세, "하늘나라에서 다시 만나" [TEN이슈]

4인조 그룹 파이브(F-IV) 메인 보컬 장해영이 사망했다.지난 10일 파이브 멤버 김현수는 자신의 계정에 "잘 가라. 하늘나라에서 다시 만나면 다시 노래하자"라는 글과 함께 장해영의 부고 소식을 전했다. 향년 44세.1981년생 장해영은 한국예술종합학교 한국무용을 전공, 2002년 그룹 파이브로 데뷔했다.파이브는 2022년 'Girl'로 데뷔해 '반지', 'I'm Sorry', 'Merry Christmas' 등의 노래로 사랑받았다. 2003년에는 KMTV Korean Music Awards에서 그룹부문 신인상을 받았다. 장해영은 2009년 싱글 '못생겨서 미안해요'를 발매하고 솔로로도 활동했다.2016년에는 JTBC '투유 프로젝트 - 슈가맨'에서 정채연의 추천으로 출연해 근황을 공개하기도 했다. 당시 장해영은 "투자 관련 프리랜서로 일하고 있다. 프로젝트 그룹 EMP 피처링에 참여하며 노래도 부르고 있다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr