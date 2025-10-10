사진=텐아시아DB

사진제공=하이브미디어코프, 마인드마크

배우 조우진, 정경호 등이 주연한 영화 '보스'(감독 라희찬)가 개봉 7일 만에 손익분기점을 돌파했다.'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션. 배우 조우진, 정경호, 박지환, 이규형, 오달수, 황우슬혜, 정유진, 고창석 그리고 이성민 등이 출연했다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 3일 개봉 이후 박스오피스 1위를 연일 이어가며 이번 추석 연휴 극장가 흥행 강자에 오른 '보스'는 개봉 7일째 누적 172만 9426만 관객을 기록하며 손익분기점을 넘어섰다. '보스'는 개봉 첫날 약 24만 명의 관객을 동원, 2020년 팬데믹 이후 10월 개봉한 한국영화 중 최고의 오프닝 스코어 기록을 경신했다. 6일 추석 당일에는 좌석판매율 40.4%로 좌석판매율 1위를 기록했다. 팬데믹 이후 10월 개봉 한국영화 가운데 최단기간 100만 관객을 돌파한 강하늘, 정소민 주연의 영화 '30일'보다 빠른 속도인 5일째 100만 관객을 동원하며 새로운 흥행 기록을 써 내려가고 있다.'보스'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr