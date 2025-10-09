사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

'나는솔로' 11기 영숙, 23기 순자. 24기 옥순이 23기 옥순의 행동에 불만을 품었다.9일 밤 10시 30분 방송된 SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다'에서는 그려졌다.이날 방송에서 최종 선택을 앞둔 여성 출연자들이 미스터 한, 미스터 강, 미스터 권을 둘러싼 복잡한 감정선을 솔직히 털어놓으며 긴장감이 고조됐다.24기 옥순, 23기 순자, 11기 영숙은 한자리에 모여 23기 옥순의 태도에 대한 불만을 드러냈다. 24기 옥순은 "미스터 권과 대화하고 싶다"며 "선택은 그 사람이 하는 거지만 말해줄까 싶은게 금까지 방송에서 여자가 남자에게 '너 지금 어장에 있어'라고 말한 적이 있었냐 난 다 말해줄 거다"고 말했다.23기 순자는 이에 "미스터 권이 23기 옥순과 오해가 있었다는 걸 알았더라면 어제 대화 안 했을 거다"며 "굳이 껴들고 싶지 않다"라며 후회했다. 이어 "그 얘기 듣는데 나 뭐 한 거야 싶더라"며 "아직도 다들 엮여 있을 거면 내가 여기 올 필요가 있었나 싶었고 솔직히 난 23기 옥순이 이미 미스터 강과 미스터 한 사이에서 노선을 정했다고 생각했다"고 털어놨다.11기 영숙은 "하루만 더 있었어도 23기 옥순에게 말했을 거다"며 "미스터 한 님에게 마음 없으면 내버려두지 말라고 하고 싶다"고 했다. 이어 "너는 안 슬픈 것 같지만 나는 슬프다"며 "미스터 한 님이 계속 저렇게 울게 놔두지 말라고 하고 싶다"고 말했다.11기 영숙은 또 "23기 옥순이 미스터 한이랑 미스터 강 사이에서 고민하는 줄 알았다"며 "그래서 난 피했다"고 했다. 이어 "그런데 그 안에 미스터 권 님까지 어장에 넣을 거였으면 나도 미스터 한 님에게 더 적극적으로 갔을 거다"라고 덧붙였다.그러면서 "미스터 한 님과 23기 옥순 님 관계가 깊은 줄 알았다"며 "나도 내가 하고 싶은 대로 가도 됐지만 결국 그 사람의 선택이 내 선택에도 영향을 미쳤다"고 속내를 밝혔다. 11기 영숙은 "저렇게 귀여운 남자를 자꾸 울리다니 미친 거 아니냐"며 "우리 아기 왜 자꾸 울리냐 지금 장난하냐 자기만 짝 찾으러 나왔냐 23기 옥순 보면 짜증날 수도 있다"며 목소리를 높였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr