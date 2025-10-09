/사진 = 이재 인스타그램

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌) OST '골든'을 작곡하고 직접 가창한 이재가 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 유퀴즈)에 출연한다.9일 CJ ENM에 따르면 이재는 이달 유재석, 조세호가 MC를 맡은 유퀴즈에 출연한다. 녹화 일정은 정확히 공개되지 않았으나, 오는 15일 예정된 국내 기자회견 전후로 진행될 전망이다. 방송일은 미정이다.이재는 유퀴즈에서 '케데헌' OST '골든'의 작업 과정 및 글로벌 신드롬을 일으킨 소감 등을 전할 것으로 보인다. 또, SM엔터테인먼트 연습생 시절 등 다양한 이야기가 나올 것으로 예상된다. 이재는 '골든'을 작사-작곡하고 극 중 걸그룹 헌트릭스 멤버 루미의 파트를 직접 불렀다.케데헌은 K팝 걸그룹 헌트릭스가 악령을 사냥하는 데몬 헌터스로 활약하면서 벌어지는 이야기를 다룬 넷플릭스 애니메이션이다. 특히, OST '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 통산 8주째 1위를 차지하는 등 글로벌 신드롬을 일으켰다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr