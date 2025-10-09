/사진 = 제니

그룹 블랙핑크 제니(JENNIE)가 전통의 미감과 현대적 감각을 담아냈다며 새로운 한글 폰트를 공개했다.9일 소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 더 많은 사람들이 한글을 편리하고 아름답게 사용할 수 있길 바라는 마음을 담았다며 신규 폰트 ‘ZEN SERIF’(젠 세리프) 출시 소식을 알렸다.또한 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 메타(Meta)와의 협업을 통해 인스타그램 숏폼 영상 편집 앱 ‘Edits’(에디트)에 한글 폰트를 최초로 등록, 이날부터 전세계 모든 앱 사용자가 해당 신규 폰트를 자유롭게 사용할 수 있다.이번 ‘ZEN SERIF’ 폰트는 전통의 미감과 현대적 감각을 제니와 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)의 정체성으로 담아 전 세계에 한글의 아름다움을 알리기 위해 출시된 것으로, 한글날을 맞이해 폰트가 출시돼 더욱 의미가 뜻깊다고 소속사 측이 밝혔다.앞서 제니는 첫 번째 정규 앨범의 수록곡 ‘ZEN’(젠)과 ‘Seoul City’(서울 시티)로 한국에 대한 특별한 사랑과 자부심을 드러낸 바 있다.소속사 측은 이번 폰트에 대해 ‘ZEN SERIF’는 고정된 이미지를 벗어나 오늘의 시각에서 새롭게 창작된 폰트다. 장식을 최소화해 본질을 살리고, 딱딱한 인상을 덜어내면서 유연한 곡선을 더해 OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 특유의 섬세한 예술성을 담았다고 소개했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr