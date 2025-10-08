SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

방송인 김호영이 여사친들을 만났다.지난 7일 김호영은 자신의 계정에 "내가 느그들을 만나니까 또 엄청 웃네 🤭😆 ♥️ #친구 24년지기 베프들💕"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김호영은 오래된 친구들과 만나 회포를 푸는 모습. 특유의 높은 텐션이 사진에서도 느껴진다.한편 김호영은 뮤지컬 '킹키부츠'에 출연한다. '킹키부츠'는 내달 1일부터 9일까지 고양아람누리 아람극장 공연을 시작으로 성남, 여수, 전주, 용인, 서울까지 6개 도시 투어로 관객을 만난다. 전국 투어의 피날레인 서울 공연은 12월 17일부터 2026년 3월 29일까지 샤롯데씨어터에서 공연한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr