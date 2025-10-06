사진=유튜브 '고준희GO'

배우 고준희가 결혼과 성형에 대한 생각을 드러냈다.6일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '고준희, 첫 피어싱 도전! 혀 뚫는 거 까지 직관'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 귓불 뚫은 지 19년 만에 첫 피어싱에 도전했다. 그는 "귀 처음 뚫을 때도 채정안 언니가 데려갔다"면서 피어싱 유행 때도 하지 않은 이유에 대해서는 "무서워서"라고 답해 웃음을 안겼다.피어싱 가게에 도착한 고준희는 "우리 때는 귀 잘못 뚫으면 눈멀 수 있다고 했다"면서 "난 아픈 거 싫다. 위치는 제일 안 아픈 곳으로 해달라. 얇은 걸로 뚫어달라"고 호소했다.고준희는 "꿈에서는 피어싱 많이 했다. 이걸 내가 왜 한다고 했지"라며 칭얼거리다가 "피어싱을 한번 해보고 싶다"고 던진 말이 콘텐츠화된 것에 정색했다.제작진이 "한 살이라도 어릴 때 뚫어야 덜 아프다"고 설득하자 고준희는 "맞다. 성형도, 결혼도 한 살이라도 어릴 때 해야 한다"고 납득해 폭소를 유발했다.피어싱 준비 중 고준희는 "왜 뚫는 거야 사람들은"라면서 '타투' 여부를 묻는 질문에 "타투도 안 해봤다. 할 생각이 없다"며 고통에 취약한 모습을 보였다.고준희는 귓바퀴에 피어싱 후 "하나 더" 추천에 망설이는 태도를 보였다. 그때 한 PD가 혀 피어싱에 도전했고, 그 모습을 본 뒤 과감하게 두 번째 피어싱을 뚫었다.피어싱 후 고준희는 거울을 보며 "잘한 거 같다. 예쁘다"고 만족감을 드러냈다. "3개가 예쁘다"는 스태프의 칭찬에 그는 "내가 진짜 다이아를 3개 했다고 생각해 봐. 돈이 얼마나 많이 들어가겠어"라며 남다른 '부자언니' 면모를 드러냈다.고준희는 "이제 무슨 말을 못 하겠다"면서 "다음에 내가 남자친구 공개 연애 하기 하면 해줄 거냐"고 투덜거려 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr