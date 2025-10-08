SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

방탄소년단 뷔가 조각미모를 뽐냈다.지난 7일 뷔는 자신의 계정에 "2/2😊#CELINESUMMER2026"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 뷔는 프랑스 파리에서 머물며 남긴 사진들을 올렸다. 뷔는 지난 5일 프랑스 파리의 외곽에 위치한 생 클루 국립공원에서 열린 '셀린느 2026 여름 컬렉션' 패션쇼에 참석했다.소셜 데이터 분석업체 토크워커(Talkwalker)에 따르면, 셀린느 쇼가 열린 5일 하루 동안 X에서 방탄소년단 뷔의 언급량은 920만 건, 댓글·좋아요·공유 등 참여도는 3300만 건을 기록했다. 다음 날 오후 3시까지 누적 언급량은 1830만 건, 참여도는 7700만 건으로 폭발적인 수치를 보였다는 후문이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr