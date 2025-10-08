사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 김병만의 '절친' 신현준과 첼리스트 아내의 특별한 만남이 공개된다.

13일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼'에는 배우 신현준이 깜짝 등장해 김병만과의 인연을 털어놓는다. 신현준은 "병만이랑 안 지가 오래됐다. 어느 날 병만이가 정글에 갔다 와서, 저한테 전화해 막국수가 먹고 싶다고 하더라"며 지금의 아내와 만난 날을 회상했다. 당시 김병만이 통닭집으로 2차를 가자고 제안했고, 그로 인해 신현준은 첼로 케이스를 멘 아내와 운명처럼 마주쳤다.
사진=TV CHOSUN
사진=TV CHOSUN
신현준은 "저 여성에게 아무 말도 못 걸면 후회할 것 같았다"면서 통닭집으로 향하는 김병만을 멈추게 하고 뒤를 돌아봤는데, 아내가 서 있었다며 감회에 젖었다. 그는 "그 여성이 내 앞에 서서 '팬인데 사인 좀 해 주시겠어요?'하더라"며 이야기를 이어갔다.

신현준의 러브스토리를 듣고 있던 동료 배우 배우희가 "혹시 그래서 전화번호를 써주셨냐"고 묻자, 신현준은 "누가 첼로 케이스에 번호를 써주냐! 특이하네"라며 '버럭'해 웃음을 자아냈다.
사진=TV CHOSUN
사진=TV CHOSUN
신현준은 "사인을 받고서 아내가 가려고 하는데, 병만이가 '(첼로 케이스를) 이리 주세요' 했다. 아내는 주기 싫었는데... 두 사람의 팽팽한 신경전(?)이 있었다"며 아직도 집 안 거실에 보관 중인 '첫 만남 첼로 케이스'에 자신과 김병만 두 사람의 사인이 적혀 있다고 밝혀 폭소를 유발했다.

추석 명절이면 시청자들을 찾아와 웃음을 주는 신현준은 지난 2013년 12살 연하인 미모의 첼리스트 아내와 결혼해 늦둥이 막내딸까지 세 아이의 아버지로 다복한 가정을 꾸리고 있다. 과연 김병만과 신현준 사이에 어떤 인연이 더 숨어있을지, 그 풀 스토리는 본 방송에서 공개된다.

김병만과 배우 신현준의 특별한 우정 스토리는 13일(월) 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지