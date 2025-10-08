가수 홍진영이 임신설을 해명했다.
지난 7일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨' 말미에는 가수 정인, 조정치, 윤하정, 홍진영이 출연하는 다음 회차 예고 영상이 공개됐다. 이상민은 "홍진영 직캠이 난리다"라며 문제가 된 영상을 언급했다. 이와 함께 홍진영의 무대 영상이 자료 화면으로 송출됐다. 영상 속 홍진영은 배가 유독 볼록하게 나온 모습이다. 출연진은 "합성 아니냐", "너무했다" 등의 반응을 보였다.
홍진영은 "내 배 저렇지 않다. 댓글 보면 상처받는다. '임신 3개월이다, 6개월이다, 곧 나온다' 하더라"라고 말했다. 이어 탁재훈에게 "만져 보라"고 하며 억울함을 호소했다. 홍진영은 과거 남자 친구에게 관리하라는 말을 들었다고. 그는 "남자 친구가 헬스장에서 살던 사람"이라고 했고, 탁재훈은 "그분 언급하면 안 된다. 결혼했다"며 김종국을 소환했다. 홍진영은 "다른 사람이다"라며 손사래를 쳐 웃음을 자아냈다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
