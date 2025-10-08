사진=SBS '돌싱포맨' 예고 영상 캡처

가수 홍진영이 임신설을 해명했다.지난 7일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨' 말미에는 가수 정인, 조정치, 윤하정, 홍진영이 출연하는 다음 회차 예고 영상이 공개됐다.이상민은 "홍진영 직캠이 난리다"라며 문제가 된 영상을 언급했다. 이와 함께 홍진영의 무대 영상이 자료 화면으로 송출됐다. 영상 속 홍진영은 배가 유독 볼록하게 나온 모습이다. 출연진은 "합성 아니냐", "너무했다" 등의 반응을 보였다.홍진영은 "내 배 저렇지 않다. 댓글 보면 상처받는다. '임신 3개월이다, 6개월이다, 곧 나온다' 하더라"라고 말했다. 이어 탁재훈에게 "만져 보라"고 하며 억울함을 호소했다.홍진영은 과거 남자 친구에게 관리하라는 말을 들었다고. 그는 "남자 친구가 헬스장에서 살던 사람"이라고 했고, 탁재훈은 "그분 언급하면 안 된다. 결혼했다"며 김종국을 소환했다. 홍진영은 "다른 사람이다"라며 손사래를 쳐 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr