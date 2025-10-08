‘이채민♥’ 류다인, 과감하다 과감해…500m 밖에서도 보일듯한 룩

배우 류다인이 편안한 스타일링으로 꾸몄다.8일 류다인은 자신의 계정에 버섯 이모티콘과 함께 근황을 알렸다. 공개된 사진 속 류다인은 빨간 티셔츠에 호피무늬 바지를 입고있다.류다인은 동료 배우 지난해 3월부터 공개 열애 중이다. 당시 양측은 열애를 인정하며 "동료로 지내다가 서로 좋은 감정을 갖고 알아가고 있다"라고 밝혔다.이채민은 최근 종영한 tvN '폭군의 셰프'에 출연했다. 류다인은 지난해 2월 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임' 이후 차기작으로 SBS 새 드라마 '각성'을 선택했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr