사진=유튜브 '위라클'

'위라클' 송지은이 남편 박위에게 솔직한 마음을 내비쳤다.7일 송지은♥박위 부부의 유튜브 채널 '위라클'에는 '결혼생활 하면서 짜증났던 순간은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박위는 아내 송지은에 대해 "남의 말을 들어주고, 눈 맞춰주고, 공감해 주는 능력이 있다"고 극찬했다.결혼 1년 차인 두 사람. "서로에게 짜증났던 순간이 있냐?"는 질문에 상반된 대답을 내놨다. 송지은은 "있다"고 솔직하게 답한 반면 박위는 "그런 적 없다"고 답한 것.송지은은 "짜증났다는 감정이 뭔지는 아는 거지?"라면서 "오빠랑 대화할 때 '지은이한테 서운한 적, 화난 적, 짜증난 적 없다고 하면 신기하다"고 이야기했다.이에 박위는 "지은이는 뭐가 짜증나냐"고 물었다. 송지은은 "오빠가 '이거 먹을래?' 물었을 때, 3번 정도 거절했는데도 계속 권하면 '아 왜 그럴까' 싶다"고 답해 웃음을 자아냈다.한편, 송지은은 결혼 전 걸그룹 시크릿 활동을 할 때 상황에 대해 솔직한 마음을 드러냈다. 그는 "그때는 팀의 의견을 따라야 했기에, 오히려 나를 채찍질하고 내 마음을 돌볼 수 있었다. 결혼 후 남편이 내가 선택하도록 해주니까 내 자신에게 친절하게 됐다"고 밝혔다.박위는 "지은이가 취향 확고한 사람이라는 걸 2년 만에 알았다. 결혼 전에는 '예스걸'이었다. '다 좋다'고 했는데, 빵을 먹어도 순서가 있더라"고 전했다.걸그룹 시절 자신을 없애고 활동하던 아내를 보며 그는 "억울했을 것 같다. 몇십 년 동안 억누르고 살았잖냐. 적어도 '내가 이런 걸 좋아해, 이런 걸 하고 싶다'는 말은 해야 하는데"라며 안타까움을 토로했다.송지은은 "시크릿 활동할 때는 사랑받는 행복감보다 뒤처지는 불안함이 컸다. 그래서 주변 돌아볼 여유 없었다"고 이야기했다. 박위는 "예전보다 일상의 소중함을 훨씬 더 느낀다. 일어나서 눈 뜨면 지은이가 있고, 충분히 행복과 감사를 느끼고 있다"고 만족감을 드러냈다.한편, 송지은-박위 부부는 지난해 10월 결혼식을 올렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr