사진=MBC '행님 뭐하니?'

'형님 뭐하니?' 가수 하하가 13살 장남 드림이의 사춘기를 걱정했다.7일 방송된 MBC 추석 특집 예능프로그램 '행님 뭐하니?'에서는 유재석을 재외한 '놀면 뭐하니?' 멤버 하하, 주우재, 이이경이 제멋대로 1박2일 로드트립을 떠났다.이날 하하는 이이경과 함께 주우재를 모함해 웃음을 선사했다. 그는 주우재가 가장 먼저 도착했음에도 유재석에게 전화를 걸어 "우재가 차에서 안 나온다"고 고자질했다.유재석은 "애가 요즘 금쪽이 스타일로 바뀌더라. 막내를 너무 오냐오냐해주니까 그런 거"라고 지적했다. 하하는 "막내 군기 좀 잡겠다"며 너스레를 떨었다.큰형 포지션이 된 하하는 목적지로 마이산을 언급하며 "아침에 걸으면 좋잖냐"고 설명했다. 주우재가 뚱한 표정을 지으며 딴소리를 하자, 그는 "마음을 열어라 우리집 첫째(드림이)랑 똑같다. 말 돌리는 거. 애가 삐둘어졌네. 우리 싸우지 말자 오늘"이라고 설득했다."드림이 사춘기 왔냐"는 질문에 하하는 "올해 13살인데, 사춘기가 살짝 온 것 같다. 말수 줄고, 입이 댓발 나와 있고, 모든 것에 약간 불만을 드러내고, 엄마한테 저항하더라"고 이야기했다.하하는 사춘기를 겪는 장남을 떠올리며 "나처럼 될까 봐 너무 무섭다. 내 사춘기는 강렬했거든"이라고 걱정했다. 이에 주우재와 이이경은 "드림이, 소울이, 송이는 형처럼 안 될 거다. 너무 사랑으로 키웠잖냐"며 위로했다.소문만 조카 바라기 주우재를 향해 하하는 "너희 아이 낳으면 진짜 잘할 텐데"라고 말했고, 이이경 또한 "형이 가족한테 잘하는 모습 보고 놀랐다"고 밝혔다. 이에 주우재는 "나는 '내가 왜 가족한테 잘한다고 하지?'라며 의아했다"고 털어놨다.하하는 주우재와 이이경에게 "우리는 가족 때문에 움직인다. 우재는 안 그럴 것 같은데 더 그러더라"며 가족 사랑을 표현했다.한편, 7일과 9일 방송되는 MBC 추석 특집 예능프로그램 ‘행님 뭐하니?’는 ‘놀면 뭐하니?’(이하 ‘놀뭐’)의 추석 특집 외전 프로그램이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr