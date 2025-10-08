사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 추신수가 충격 고백을 했다.7일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 전 야구선수 추신수, 전 UFC 선수 김동현, 가수 백호가 출연했다.이날 추신수는 '1900억원 사나이'의 징크스를 고백했다. 그는 "유니폼은 왼쪽부터 입고, 경기 당일에는 5분 간격 스케줄로 움직인다. 또 경기장에 일찍 도착한다. 오후 7시 경기면 오전 10시부터 간다"고 밝혔다.멤버들은 "집보다 밖에 더 편하냐"고 물었고, 김동현 또한 "육아 때문이냐. 형수님은 원래 10시에 나가야 하는 건 줄 아는 거 아니냐"고 저격했다.추신수가 "시합 후에도 바로 퇴근을 안 한다"고 밝히자, 김동현은 "경기 후에도 아기 잘 때 들어가는 거 아니. 아내는 언제 보냐. 유튜브로 보는 거 아니냐"고 폭풍 질문했다. 이에 추신수는 "애 보는 게 제일 힘들다"고 인정해 웃음을 선사했다."육아아가 힘들어서가 아니"라고 강조한 추신수는 "나는 집에서 잠만 잔다. 한 경기를 위해 선수들이 많은 시간을 쏟고, 그 자리를 잃고 싶지 않기 때문"이라고 설명했다. 이어 "한집에 있어도 아이들 얼굴 못 본다. 아침에 아이들이 얼굴 보러 와도 내가 자고 있으면 아내가 막는다. 아내는 나한테 아이 봐달라고 말한 적이 단 한 번도 없다"고 내조를 자랑했다.추신수는 아내 하원미가 수시로 "나 사랑해? 얼만큼 사랑해?"라고 묻는 상황에 대해 "사랑하는데, 수시로 물어보면 기분이 좋지 않을 때도 있잖냐. 그럴 때 '사랑하지'라고 그냥 답하면 '이 봐'라고 한다"고 토로했다."그걸 몇 번씩 물어보냐"는 추신수의 항변에 아내는 "1억 번 물어봐도 똑같이 대답해야지"라고 한다고. 상황을 설명한 추신수는 "쉽지 않겠죠? 야구장 일찍 가는 이유가 있다니까요"라고 어필해 폭소를 유발했다.또 추신수는 시차 때문에 새벽 시간인 아내를 배려해 전화를 하지 않으면, 오히려 새벽 3시에 전화가 온다고 밝히며 "내 연락을 받는 게 안심된다고 하더라. 전화 걸었다가 금방 끊은 적도 있는데, 부재중만 남기는 걸 걸리기도 했다. 아내가 안 자고 있었더라. '코치님이 잠깐 이야기하자고 했다'고 변명했다"고 이야기했다.애처로운 유뷰남 추신수의 스토리에 김준호는 "1900억원 있어도 큰 의미가 없네요"라며 공감했고, 추신수는 "사람 사는 거 다 똑같다"며 고개를 숙였다.한편, 추신수는 아내에게 "다음 생에는 혼자 살고 싶다"고 선포했다고 밝히며 "21살에 결혼해서 타지 생활을 하는 것도 쉽지 않은데 어린 나이에 한 가정의 가장이 됐다. 그 책임감이 그때는 버거웠다. 또 고생시키기도 싫다"고 말했다.그러면서 "미국에 가면 혼자 일주일 정도 있을 때가 있는데, 그때가 제일 행복했다"며 결혼을 거부하는 이유를 밝혀 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr