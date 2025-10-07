사진=누아엔터테인먼트

사진=누아엔터테인먼트

사진=누아엔터테인먼트

누아엔터테인먼트가 기획한 '빌보드 루키' 누에라(NouerA)가 추석 특집 예능 프로그램을 통해 팬들과 만난다. 앞서 누아엔터테인먼트 소속 연습생 조우안신과 장지아하오는 지난달 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 각각 최종 2위와 5위를 차지하며 그룹 알파 드라이브 원으로 데뷔에 성공했다.누에라는 6일 오후 5시 10분, 7일과 8일 오후 5시 50분 방송하는 MBC 예능 프로그램 '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회 (아육대)'(이하 '아육대')에 등장, 다양한 모습을 보여줄 예정이다.누에라의 기현과 판은 '아육대' 60M 달리기 종목에 나서 승리를 위한 열의를 불태운다. 준표, 현준, 미라쿠 또한 남다른 마음가짐을 가지고 씨름 종목에 출전한다. 특히 누에라는 데뷔 후 첫 '아육대'에 나서는 만큼, 특별한 의지를 내비쳤다는 소속사의 귀띔이다.누에라는 지난 2월 첫 미니앨범 'Chapter: New is Now'를 발매하며 가요계에 본격 데뷔했다. 특히 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No.1s 파티'에 공식 초청돼 빌보드와 빌보드 코리아가 선정한 '2025년 K-POP 루키'를 수상, '빌보드 루키'라는 찬란한 수식어를 얻었다.지난 6월 발매한 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'는 초동 20만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 기록했으며, 타이틀곡 'n (number of cases)'은 틱톡 뮤직 차트 43위, 수록곡 'BNB (Beauty and the Beast)'는 한국 유튜브 뮤직 주간 쇼츠 차트 10위에 차트인 하는 등 괄목할 만한 성적을 거뒀다.최근 중국 웨이보 본사에서 진행한 스페셜 프로그램에 출연해 라이브 방송 차트 4위, 웨이보 메인 차트 33위, 엔터테인먼트 실시간 검색어 TOP 10 등에 이름을 올리는 등 화제를 모았다. 뿐만 아니라 중국 베이징 팬 미팅, 광저우 사인회, 선전에서의 스페셜 이벤트까지 진행하며 활발한 글로벌 활동을 펼쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr