사진제공=티빙(TVING)

'환승연애4'가 티빙 주간 유료가입기여자수 1위에 올랐다.티빙 오리지널 '환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티다.지난 1일 첫 공개된 '환승연애4' 1, 2화에서는 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 특별 게스트 남윤수와 함께 남녀 입주자들의 첫 만남을 함께했다. 특히 X의 정체를 추리해 나가는 과정은 또 다른 재미를 더했다.환승 하우스에서 처음 만난 8명의 남녀 입주자는 낯선 공기 속에서 자신만의 속도로 서로를 알아가기 시작했다. X가 직접 쓴 나의 X 소개서를 통해 어떤 사랑을 했는지, 어떻게 이별했는지에 대한 윤곽이 그려지며 궁금증을 키웠다.또 입주 첫날 여성 입주자가 남성 입주자에게 은밀한 데이트 신청을 하며 본격적인 핑크빛 기류를 형성했다. X-채팅룸에서 데이트 상대자의 X와 대화하는 장면은 숨 막히는 심리전으로 긴장감을 높였다. 여기에 영상 말미 첫 번째 X가 드러나면서 커뮤니티에서는 다양한 추측이 이어지는 중이다.뜨거운 반응에 힘입어 '환승연애4'는 공개 첫 주 만에 티빙 주간 유료가입기여자수 1위를 차지했다. 또 커뮤니티에는 "선남선녀들, 비주얼 합이 너무 좋다", "이번에는 X가 누구인지 추측하기 어렵다. 다들 완벽한 포커페이스다", "아는 맛이 정말 무섭다. 벌써 설레기 시작한다", "X 소개서 보니까 서사가 너무 궁금하다" 등의 호평이 이어지고 있다.'환승연애4' 3화는 오는 8일 오후 6시부터 티빙에서 라이브 스트리밍을 통해 무료로 선공개된다. 또 3, 4화 VOD는 오후 8시부터 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr