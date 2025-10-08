SNS

유튜버 우자까가 독자에게 받은 선물을 공개했다.8일 우자까는 자신의 계정에 "북토크 끝나고 독자님이 보내주신 그림 사진도 드디어 공개ㅎㅎ🎨 그날의 따뜻함이 아직도 선명해요. 곧 또 독자님들 만나러 갑니다. 설렘 재충전 완료✨ 오예!!!!~!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 우자까가 강연자로서 독자들을 만난 모습이 담겼다.앞서 승무원 출신의 작가로 활동 중이었다는 유튜버 우자까는 "사고는 2024년 1월 27일, 오늘처럼 강연하러 가던 길이었다. 학생들을 만나던 길에 뒤로 넘어지면서 머리를 보도블록에 크게 부딪혔고, 그렇게 그날의 기억을 다 잃어버렸다"라고 밝힌 바 있다.이후 머리가 깨지면서 뇌출혈과 뇌부종이 발생했다고. 우자까는 "뇌출혈이 좌뇌 95%가 손상됐고, 왼쪽 귀와 전두엽 밑으로도 피가 쏟아져서 후각 신경세포, 시각 신경세포도 모두 손상됐다. 수술 전 의사 선생님이 가족들에게 ‘살아날 확률이 20~30%입니다.’라고 했다더라. 수술 중에도 사망할 확률이 매우 높고, 살아나더라도 언어, 인지, 청각 장애, 30대 여성으로서 온전한 삶을 살아갈 수 없을 거라고 했다더라"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr