배우 차태현이 가수 김종국의 비공개 결혼식 현장 사진을 최초로 공개했다.지난 6일 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'에는 '추석 뒤집개는 핑계고'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 방송인 유재석, 남창희, 배우 차태현, 유연석이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 차태현은 최근 진행된 김종국의 결혼식에 대한 이야기를 꺼냈다. 차태현은 "원래 결혼식 사진은 잘 안 찍는데 김종국의 결혼식장에 꽃이 정말 예쁘게 꾸며져 있었다"고 말문을 열었다. 그는 "신랑 신부가 행진할 때 사진을 찍으려고 했는데 아무도 찍지 않더라"고 덧붙였다.이어 영상에는 '사진 제공: 차태현 본인'이라는 자막과 함께 김종국의 결혼식 현장을 담은 사진이 공개됐다. 사진에는 화려하게 꾸며진 결혼식장 내부 모습이 담겼다. 유재석은 "이거 종국이가 뭐라고 한다"라며 차태현을 제지했다. 그러자 차태현은 "걔 이제 끝났어. 필요 없어. 결혼 이후에는 우리가 신경 쓸 것도 없다. 잘 살든지 말든지 그건 알아서 하는 거고"라고 말해 웃음을 자아냈다.유재석은 "찍지 말라고 해서 하객들도 휴대폰을 들지 않았다. 오롯이 예식에 집중할 수 있어 좋았다"고 말했다. 차태현은 "완전히 새로운 비공개 결혼식 패러다임을 만들었다"라며 감탄했다.한편 김종국은 지난달 5일 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다. 사회는 유재석이 담당했으며, 신혼집으로는 62억원 고급 빌라를 마련했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr