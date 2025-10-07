사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

개그우먼 홍현희가 남편 제이쓴을 두고 방송인 도경완과 두 집 살림을 차린다.오는 21일 방송되는 JTBC 신규 예능 '대놓고 두 집 살림' 측이 결혼 8년 차에도 애정이 넘치는 홍현희, 제이쓴 부부의 티저 영상을 공개했다.자신을 친구 같은 편안한 부부로 평가한 홍현희와 제이쓴. 두 사람은 "결혼 8년 차를 맞아 친한 부부인 장윤정, 도경완과 한 지붕 아래 두 집 살림을 통해 부부 관계를 점검해 보겠다"는 포부를 밝히며 의욕을 드러낸다.'대놓고 두 집 살림'의 묘미는 두 부부가 서로 짝을 바꿔보는 시간을 가지는 것. 홍현희는 옆집 남자 도경완과 천생연분에 가까운 궁합을 발견하고 "우리 둘이 만났어야 돼"라고 말해 웃음을 자아낸다.하지만 바다로 나간 두 사람은 물속으로 들어가는 문제로 갈등이 폭발한다. 홍현희는 "제이쓴이라면 바로 물속에 들어갔을 것"이라며 부부 관계 재점검이라는 원래의 목표를 떠올리게 된다.'대놓고 두 집 살림'은 연예계를 대표하는 부부들이 한적한 시골 마을에 두 집 살림을 차려 대놓고 같이 살아보는 프로그램이다. 21일 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr