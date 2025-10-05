사진 = 황신혜 인스타그램

배우 황신혜가 여유로운 연휴의 시작을 알리며 근황을 전했다.황신혜는 최근 인스타그램에 '연휴시작이네..서울을 지키겠'이라는 멘트와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 황신혜는 그레이 톤 티셔츠에 블랙 버킷햇과 선글라스를 매치해 캐주얼하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 루즈핏 팬츠와 시계, 블랙 백으로 포인트를 더한 스타일은 감각적인 도시 여인의 매력을 담아냈다. 베이커리 카페 앞에서 포즈를 취한 모습에서는 특유의 여유로움과 패셔니스타다운 아우라가 물씬 풍긴다.팬들은 댓글로 "언니 역시 최고" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "어디에 계셔두 언니면 말모해요 " "언제나 변함없는 멋쟁이 에요" 등의 반응을 보이며 변치 않는 사랑을 보냈다.한편 1963년생으로 올해 62세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr