사진 = 손연재 인스타그램

체조요정 손연재의 깜찍한 미모가 눈길을 끈다.최근 손연재는 자신의 인스타그램에 "연휴시작"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손연재는 화이트 티셔츠에 체크 셔츠를 레이어드하고 블랙 가죽 재킷과 청바지를 매치해 캐주얼하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 손에 음료를 든 채 자연스러운 포즈를 취하며 환한 미소를 보였고 카페에서 음식을 즐기는 모습에서는 여유로운 일상이 고스란히 담겼다. 특히 손연재 특유의 매끈한 피부와 청순한 동안 미모가 돋보이며 팬들의 감탄을 자아냈다.팬들은 댓글로 "언니 너무 동안이세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 귀엽다" "너무 예쁜거 아닌가요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 호응을 보냈다.손연재는 방송과 브랜드 행사 등 다채로운 활동을 통해 우아한 이미지와 안정된 스타일링을 꾸준히 선보이고 있다. 이번 나들이 사진 역시 손연재 만의 절제된 감성과 세련된 취향을 확인시키며 화제를 모은다.한편 손연재는 지난 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼했으며 지난해 첫아들을 얻었다. 손연재는 최근 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에 출연해 결심한 계기에 대해 "남편이 확신이 있어 보였다"고 하면서 애정을 드러냈다. 손연재는 "저한테 더 잘 보이려는 게 아니라 꾸밈없이 자신의 장단점을 이야기해줬다"며 "평생 죽을 때까지 책임질 수 있다고 확신을 주는 모습에 결혼을 결심했다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr