‘신인감독 김연경’의 ‘필승 원더독스’가 프로팀과의 첫 번째 맞대결에 나선다.MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’(연출 권락희, 최윤영, 이재우) 2회에서는 김연경 감독이 이끄는 ‘필승 원더독스’가 여자 프로배구 명문구단 ‘IBK기업은행 알토스 배구단’과의 경기를 앞두고 훈련에 박차를 가하는 모습이 그려진다.이날 훈련장에서는 김연경 감독이 직접 선수들을 지도하며 열정적인 훈련을 이어간다. 전술 훈련과 팀워크 점검에 집중하며, 경기력을 끌어올리기 위한 본격적인 담금질이 이뤄진 것. 과연 어떤 모습일지, 프로팀과의 맞대결을 앞두고 선수들의 집중력과 승부욕도 한층 고조되었다는 후문이다.특히 ‘필승 원더독스’의 세터 이진은 이번 경기를 누구보다 각별한 마음으로 준비한다. 과거 ‘IBK기업은행 알토스 배구단’의 유망주 출신이었던 그녀는 자신을 방출한 친정팀을 상대로 “잘하는 거 보여주고 나올 것”이라며 강한 의지를 드러낸다. 과연 이진이 이번 경기에서 어떤 활약을 보여줄지 기대를 모은다.프로팀을 상대로 새로운 도전에 나서는 ‘필승 원더독스’는 김연경 감독의 리더십 아래 팀워크를 다지며 시청자들의 흥미를 끌 전망이다. 과연 이들의 승부는 어떤 결과를 낳을지, 웃음과 감동, 그리고 짜릿한 승부의 묘미를 모두 담아낼 ‘신인감독 김연경’ 본방송이 더욱 기다려진다.MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’ 2회는 추석 연휴를 맞이해 평소보다 이른 시간인 5일(일) 밤 8시 45분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr